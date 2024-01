Salute, dopo le grandi abbuffate uno su tre a dieta

(Teleborsa) - Si è concluso il tour deLo stima Coldiretti nel trarre il primo bilancio delle feste di Natale e Capodanno a tavola. A partire dalla vigilia dalle tavole degli italiani sono spariti circaaiL’effetto del maggior consumo di cibi calorici abbinato a bevande alcoliche è aggravato dal fatto che l’abbuffata per le festività è stata anche accompagnatacon le lunghe soste a tavola con parenti e amici che hanno ridotto il movimento fisico e favorito l’accumulo di peso.Con l’inizio del nuovo anno, dunque, la perdita di peso diventa dunqueColdiretti/Ixè si metterà a dieta per recuperare la forma. Proprio per aiutare le buone intenzioni, Coldiretti ha stilato una lista dei prodotti le cui proprietà terapeutiche e nutrizionaliIn questa stagione tra la frutta da non dimenticare ci sonoTutte le insalate e le verdure vanno condite – sottolinea la Coldiretti – con olio d’oliva, ricco di tocoferolo, un antiossidante che combatte l’invecchiamento dell’organismo e favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche, e abbondante succo di limone che purifica l’organismo dalle tossine, fluidifica e pulisce il sangue, è un ottimo astringente e cura l’iperacidità gastrica.