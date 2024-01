Sud, Mimit: 300 milioni per la competitività delle imprese

(Teleborsa) - Ilha fissato i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti laa seguito del decreto del 13 luglio firmato dalL'intervento agevolativo ha come obiettivo il sostegno dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Lea valere sul programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027".Dal 7 febbraio, le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e i centri di ricerca potranno inviare le istanze per l'accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del ministero. Già a partire dal 24 gennaio i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica. Ida realizzare in forma collaborativa, devono prevedereOltre al finanziamento agevolato, gli incentivi saranno concessi nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell'impresa proponente: 35% per le imprese di piccola dimensione; 30% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione. Agli organismi di ricerca sarà concesso un contributo diretto alla spesa pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% di sviluppo sperimentale.