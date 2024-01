Allogene Therapeutics taglia il 22% della forza lavoro

Allogene Therapeutics

(Teleborsa) - Il board di, azienda statunitense di immuno-oncologia in fase clinica, ha approvato unadei dipendenti, "in relazione alla definizione delle priorità della pipeline e alla strategia di sviluppo clinico", si legge in una nota.Si prevede che la riduzione dell'organico sarà sostanzialmente completata2024. A febbraio 2023, Allogene aveva 361 dipendenti.Allogene stima che dovrà sostenerecompresi tra circa 5,0 e 5,5 milioni di dollari per indennità di fine rapporto e benefici per i dipendenti, principalmente nel primo trimestre del 2024.