Banca d'Italia: Eurocoin aumenta in dicembre, pur rimanendo su valori negativi

(Teleborsa) -aumenta in, pur rimanendo su valori negativi. A comunicarlo è la. In dicembre €-coin è nettamente risalito (a -0,22, da -0,79 in novembre), confermando tuttavia la debolezza di fondo dell’attività nell’. Al miglioramento dell’indicatore – spiega via Nazionale – hanno contribuito soprattutto la discesa della curva dei rendimenti dei titoli pubblici e il recupero deiEurocoin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale unadel quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal