Campari scende in Borsa con giudizio Deutsche Bank e notizie dalla Cina

(Teleborsa) -per, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande. A pesare sul titolo è ilda parte di(ada 12,6 euro per azione), in vista dei risultati annuali 2023 che saranno diffusi il 27 febbraio. Mantenendo una, il broker si aspetta che il gruppo rinnovi la fiducia nella sua capacità di crescere più velocemente dei principali mercati di riferimento, con un ulteriore miglioramento dei margini in vista per quest'anno.Campari soffre anche le vendite che si sono abbattute questa mattina sull'intero settore europeo dei liquori, dopo che il ministero del Commercioha annunciato di aver avviato un'. Ciò ha fatto crollare le azioni francesi di liquori come Remy Cointreau e Pernod Ricard.Si muove al ribassocon i, per una, risultando il peggior titolo dell'intero FTSE MIB. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 9,77 e successiva a 9,7. Resistenza a 9,94.