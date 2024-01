Job Report in focus: i numeri che condizioneranno le scelte della Fed

(Teleborsa) - Come da tradizione i dati del J, il rapporto sul mercato del lavoro americano, saranno. Una sorta didella politica monetaria. E questo perché la crescita occupazionale è uno dei due parametri sui quali la banca centrale USA prende ole sue decisioni, l'altro è l'inflazione, che sinora, com'è ovvio, ha avuto la prevalenza su tutto il resto.Ma negli ultimi mesi lae la banca centrale americana è tornata a, per trovare il giusto bilanciamento fra crescita ed inflazione e determinare così il livelli più appropriato dei tassi d'interesse.Se nei mesi scorsi la, che si è tradotta in un, da alcuni mesi l'emergenza è rientrata e la Fed, dopo una fase di stabilità dei tassi, ha addirittura aperto alla possibilità di un. Ma quando avverrà il primo taglio e di quanti punti si ridurranno i tassi quest'anno? Tutto dipende dal giusto bilanciamento delle prospettive di inflazione e crescita.Posto cheè sotto controllo -. gli ultimi dati hanno evidenziato unprecedente e rispetto al 4,3% atteso - l'attenzione si è spostata sul mercato del lavoro, come indicatore dello stato dell'economia. Un buon dato potrebbe infatti convincere i banchieri che i, ma un dato troppo forte potrebbe anche essere deleterio e suggerire alla Fed di aspettare, perché le pressioni sul mercato del lavoro potrebbero tradursi in una crescita salariale e in un nuovo aumento del tasso d'inflazione.La buona notizia è che questa volta ilche nei mesi passati - oscillaposti di lavoro con una mediana a 170 mila - avendo già la Fed anticipato un possibile taglio dei tassi nel 2024 ed essendo iche la banca centrale inizierà ae ridurrà il costo del denaro. Vero è che dati troppo forti potrebbero ridimensionare aspettative così ottimistiche.