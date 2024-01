Piazza Affari in rosso con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una giornata cruciale e densa di appuntamenti sul fronte macroeconomico. Sono attesi infatti i dati relativi all'e quello del. I numeri che usciranno, infatti,Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.042,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,72%.Lieve peggioramento dello, che sale a +168 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,82%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,79%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 32.315 punti. Leggermente negativo il(-0,64%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,64%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,63%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%.scende dell'1,56%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,30%.del FTSE MidCap,(+3,53%),(+1,10%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,73%.Calo deciso per, che segna un -2,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.