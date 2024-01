Sanità pubblica, 7mila medici in meno negli ospedali nel 2024

(Teleborsa) - Anche nel 2024 ilcontinuerà a perdere pezzi., segretario nazionale Anaao-Assomed, il sindacato dei medici e dirigenti del SSN, è infatti tornato a denunciare la "fuga" dei medici dagli ospedali. "Se noi dovessimo basarci sui dati degli anni passati, i medici del SSN che dal 2022 al 2023 hanno lasciato il pubblico sono più che raddoppiati. Quindi nel 2024 possiamo stimare in 7mila i colleghi che lasceranno le corsie".Oltre ai problemi legati all'abbandono da parte dei, preoccupa anche la mancata attrattività dellae l'assenza di un "" che lascia sempre più scoperti gli ospedali. "Uno specchietto tornasole della situazione è dato anche da chi decide di entrare nel sistema pubblica. Molteper levanno deserte. Questo è un chiaro segnale che l'appetibilità dell'ospedale pubblico non c'è più", ha dichiarato Di Silverio.Su questi fronti - secondo il sindacato - "non ci sono le risposte che ci saremmo aspettati dal Governo Meloni che suifa questione di lana caprina: un conto sono le risorse sul Fondo sanitario altro quelle sul personale. Oggi in Italia il problema sono i, tutti hanno detto in queste settimane quanto sono importanti glima poi se andiamo a leggere la Manovra troviamo 80 euro per gli straordinari dedicati all'abbattimento delle liste d'attesa, quando non abbiamo assolutamente tempo in più"."E poi - ha aggiunto Di Silverio - iper il rinnovo del nostro: un aumento netto nelle tasche che vedremo tra un anno di 150-160 lorde al mese. Mentre si danno soldi al privato accreditato. Non c'è stata nessuna risposta sullo scudo penale in attesa di una legge come fatto durante la pandemia, a costo zero, e avevamo chiesto 300 milioni per la"."Gli aumenti progressivi stabiliti dallaper il SSN non bastano – conclude il sindacalista –. Alla premier chiederei se è consapevole che la Manovra non ha premiato gli operatori sanitari come promesso. E come pensa di rendere più attrattiva la professione salvaguardando le cure pubbliche? Più semplicemente, crede ancora in un sistema di cure pubblico e universale?".