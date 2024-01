Saras crolla in Borsa dopo che Trafigura riduce partecipazione

Saras

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, dopo che ieri pomeriggio ha comunicato che16,7 milioni di azioni (pari all'1,76% del capitale) fra l'11 e il 29 dicembre a un prezzo medio di 1,62 euro per azione.Union Holdings fa capo al gruppo Trafigura, multinazionale operativa nel commodity trading con un fatturato di 244 miliardi di dollari. Con questa operazione,. Saras già collabora con Trafigura nel trading di grezzo e prodotti petroliferi, in particolare in America e in Asia."Riteniamo che la lieve riduzione della partecipazione di Trafigura", scrivono gli analisti di, ricordando che Saras è controllata dalla famiglia Moratti per il 40% e che nel Mediterraneo Trafigura svolge un ruolo chiave negli accordi commerciali di fornitura e off-take di lungo termine con la raffineria di Priolo.In discesa, che, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,51 e successiva a 1,486. Resistenza a 1,566.