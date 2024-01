Ucraina, gli auguri di Zelensky a Meloni per la presidenza del G7: "grato all'Italia"

(Teleborsa) - Il presidente ucrainosi è congratulato con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo costante sostegno all'interno dele nel percorso di adesione alla Ue dell'Ucraina''. Il presidente Zelensky ha affidato ad un tweet il messaggio, aggiungendo di aver ''informato il primo ministro Meloni dei recentidi massa dellacontro l'Ucraina''.Il leader ucraino si è detto ''grato all'Italia e personalmente a Giorgia per la loroa continuare a rafforzare lo scudo aereo dell'Ucraina. Un'ulteriore difesa aerea salva vite umane e sostiene la vita normale nelle nostre città''. Zelensky ha spiegato poi di aver ''discusso della produzione congiunta della difesa e del contributo che l'e l'possono dare nel rafforzare non solo le nostre due nazioni ma l’intera Europa e la. Abbiamo prestato particolare attenzione all’imminente incontro dei consulenti della Formula Pace e al nostro lavoro congiunto sulle garanzie di sicurezza bilaterali per l’Ucraina''.Quella della presidente del Consiglio è stata lacon un leader internazionale dall’avvio della Presidenza italiana del G7. Esprimendo solidarietà per le vittime dei recentirussi su tutto il territorio ucraino, la presidente Meloni ha quindi assicurato che il tema dell’aggressione russa all’Ucraina sarà al centro della Presidenza italiana del G7 e ha confermato il continuo sostegno in ogni ambito del Governo italiano alle Autorità ucraine con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura, ha comunicato in una nota Palazzo Chigi.