Amplifon corre in Borsa con upgrade di Morgan Stanley

Amplifon

Morgan Stanley

Amplifon

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società leader nelle soluzioni uditive, che risulta ilnella seduta odierna.A fare da assist è la decisione didi alzare la raccomandazione a "" da "Equal weight", con target price incrementato ada 30 euro.Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 31,45 e successiva a 31,98. Supporto a 30,92.