Assegno di inclusione: per le domande presentate da oggi al 31 gennaio il pagamento arriverà dal 27 febbraio

(Teleborsa) - L'- il sostegno che ha preso il posto del reddito di cittadinanza - è entrato in vigore con l'inizio del 2024, e già dal 26 gennaio arriveranno i primi accrediti per chi ha presentato domanda dal 18 dicembre al 7 gennaio., l’Inps pagherà. Per accedere alla richiesta è necessario aver sottoscritto ilovvero il Patto di attivazione digitale, entro il 31 gennaio, e l’istruttoria da parte dell’ente di previdenza suldeve aver avuto esito positivo.A fornire questa indicazione è stata l’Inps, in un messaggio del 3 gennaio (n.25).accedendo alla sezione dedicata, oppure presso i patronati. Infine, ci si può rivolgere aiL’importo dell’assegnomoltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e il beneficio è erogato perper periodi ulteriori di 12 mesi previa sospensione di un mese. Lo strumento è utilizzabile da parte di tutti i componenti tra i 18 e i 59 anni dei nuclei familiari con Isee non superiore a 6mila euro (non aventi i requisiti per accedere all’assegno).Per quanto riguarda, l'assegno spetta ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro (valore che cresce nel caso di nuclei familiari con minorenni) che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.Per(e in maniera analoga per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.