Contents.com chiude round serie B da 18 milioni di dollari

(Teleborsa) -ha chiuso un, sostenuto da importanti fondi di venture capital europei e americani, per crescere nel mercato della generazione e orchestrazione di contenuti multilingua per medie e grandi aziende, grazie alla sua piattaforma tecnologica proprietaria all-in-one basata su intelligenza artificiale., Contents.com ha rapidamente ampliato la propria presenza internazionale, potendo ora vantare, i quali utilizzano la piattaforma tecnologica in SaaS di Contents.com per gestire in modo integrato e coordinato i workflow di produzione di contenuti digitali multilingua e multi-formato, comprese immagini e video.Il fondo(Alkemia Capital SGR), già investitore di Contents.com, guida questa nuova operazione di aumento di capitale, operazione che vede anche la partecipazione died altri investitori specializzati."La nostra filosofia di raccolta fondi è rimasta la stessa: cercare non solo finanziamenti, ma collaborazioni in linea con i nostri valori e la nostra visione innovativa - ha commentatodi Contents.com - La Serie B non è solo un traguardo finanziario, ma una dimostrazione della nostra audace sfida alle convenzioni del mondo tecnologico".