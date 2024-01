Eventi e scadenze: settimana dell'8 gennaio 2024

Lunedì 08/01/2024

Brunello Cucinelli

Cleanbnb

Martedì 09/01/2024

Mercoledì 10/01/2024

Giovedì 11/01/2024

Venerdì 12/01/2024

Bank of America

BlackRock

Citigroup

Delta Air Lines

JP Morgan

Unieuro

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Vertice a Palazzo Chigi tra Governo, Invitalia e Arcelor Mittal, per fare il punto su Acciaierie d’Italia (ex Ilva)- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia10:00 -- Autodromo Nazionale Monza - Partono i lavori di ristrutturazione del circuito di Formula 1 di Monza. Il Vice presidente del Consiglio Matteo Salvini e il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, daranno il via ufficiale alle opere di ammodernamento e riqualificazione- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione medio-lungo- CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi dell’Esercizio 2023- CDA: Esame dei dati gestionali al 31 dicembre 2023: numero appartamenti gestiti, numero soggiorni gestiti, gross booking- L'economia italiana in breve; Alfabetizzazione finanziaria dei giovani in Italia- East End Studios, Milano - "Nothing about us, without us, is for us: contratto 2023" (Nulla che riguarda noi, senza di noi, è per noi) è il titolo dell'evento, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani). Tra i temi, nuovo CCNL delle banche, tassi d’interesse, IA, previdenza complementare, occupazione per i giovani e riscossione fiscale- Pubblica l'outlook sull'energia- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Si svolge a Las Vegas il Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo. L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi principali dell'edizione di quest'anno- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Marco Alverà, Co-Founder di Zhero12:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, nell’ambito dell’approfondimento avviato in relazione ai fatti che hanno interessato l’area di trattamento dei rifiuti presso il sito di Malagrotta, svolge l'audizione del Ministro Marina Elvira Calderone- Banche e moneta: serie nazionali- Madrid - Forum unico in Spagna in cui i maggiori investitori internazionali possono conoscere la situazione attuale delle principali società quotate spagnole. SID riunisce aziende dei settori più importanti dell'economia spagnola, come banche, aziende tecnologiche, energia, sicurezza, infrastrutture e turismo. Interviene Luis de Guindos, Vicepresidente della BCE- Namur, Belgio - La Presidenza belga ospita il suo primo importante evento nel campo dell'occupazione e e degli affari sociali. Questo incontro informale del Consiglio riunisce i ministri degli Stati membri dell'UE, i rappresentanti del Parlamento europeo e i ministri dei Paesi dell'EFTA09:30 -- Nella seduta di mercoledì, hanno luogo le Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina10:00 -- L'evento sarà introdotto da Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, il quale illustrerà la posizione della Confederazione sulla manovra di bilancio approvata e sulle prospettive future delle politiche riguardanti il settore immobiliare11:00 -- Sede italiana di S&P Global, Milano - Alla conferenza verranno presentati gli outlook di S&P per il credito globale e per il contesto macroeconomico dell’Eurozona, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario dell'Italia14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione di Raffaele Langella, direttore generale della Confindustria- Asta BOT- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group- Bollettino economico- Turismo internazionale dell'Italia10:00 -- Incontro stampa di inizio anno dell’ESA con il Direttore Generale Josef Aschbacher presso il quartier generale dell’ESA a Parigi, per guardare avanti al 202411:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana Nov. - Dic. 202311:00 -- Parigi - L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) pubblica il rapporto annuale sul mercato delle energie rinnovabili, con previsioni di sviluppo fino al 2028, possibili barriere da abbattere e vie per velocizzarne la crescita- Asta medio-lungo- Milano Moda - Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2024/2025. Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza10:00 -- Permessi di costruire III Trimestre 2023- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo