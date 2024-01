SBE-Varvit, Equita avvia copertura con Buy e TP a 10,1 euro

Equita

SBE-Varvit

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, con unae un. SBE-Varvit è quotata sull'EGM dal 14 novembre tramite la vendita a 8,33 euro per azione del 2,56% del capitale totale (solo azioni ordinarie) da parte della famiglia fondatrice Vescovini, che mantiene tutte le altre azioni (con voto multiplo 3x).Gli analisti fanno notare che ilper essere full service provider: unisce produzione e distribuzione permettendo di fornire un'ampia gamma di prodotti e flessibilità grazie ad impianti altamente automatizzati (non proponibile dai semplici distributori) e soluzioni personalizzate e tempi brevi di consegna (non fattibile dai soli produttori). Altre caratteristiche importanti sono: barriere all'ingresso elevate, portafoglio clienti piuttosto frammentato, clausole di adeguamento automatico, NWC elevato.Attualmente SBE-Varvit lavora a pieno regime e i. Il ramp-up del nuovo stabilimento in sud Italia ha subito un rallentamento per ritardi nella consegna dei macchinari e carenza di personale. Il(in un mercato frammentato) che agevolerebbero la soluzione dei colli di bottiglia, oltre a ridurre la necessità di capex e beneficiare di economie di scala, cross-selling e diversificazione. Equita stima una potenza di fuoco fino a 200 milioni di euro (debito/EBITDA molto prudente a 1x)."Molte caratteristiche (unico full service provider, redditività superiore, unica con net cash, limitata esposizione al settore auto) giustificano multipli da best-in-class o a premio vs peers", si legge nella ricerca. "Ciononostante, la", viene aggiunto.