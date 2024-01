Simone, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 3,10 euro

Simone

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel campo dell'editoria. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 47%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata il 29 dicembre 2023 con un prezzo di collocamento pari a 2,00 euro per azione.Gli analisti si aspettano un incremento del, che passerà da 16,46 milioni di euro nel 2022 a 23,45 milioni di euro nel 2026 (CAGR 22-26 del 9,2%), grazie, ai seguenti principali driver: ottimizzazione del mix dei canali di vendita; penetrazioni in nuovi segmenti dell'editoria; crescita nei segmenti di mercato già presidiati; sinergie commerciali infragruppo.Parallelamente, si aspettano un incremento dell', che passerà da 1,74 milioni di euro nel 2022 a 4,50 milioni di euro nel 2026, con un CAGR 22A-26 del 26,8%. Tale netto miglioramento in termini assoluti porterà ad un miglioramento dell', che passerà dal 10,6% del 2022 al 19,2% del 2026.Inoltre, Integrae SIM crede che il gruppo possa migliorare la proprianegli anni successivi al 2022, grazie ai flussi di cassa positivi generati dalla gestione caratteristica e dall'attività operativa. Stimano che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel 2026 pari a 7,45 milioni di euro, principalmente trainata da una crescita del business e dal miglioramento della marginalità.Tra ivengono citati: profonda conoscenza del mercato editoriale e delle sue dinamiche; leadership in termini di qualità nel settore giuridico-professionale e forte riconoscibilità del brand; know-how garantito dalla presenza di redattori interni e archivio interno; presidio delle fasi chiave della value chain, comprese grafica e fotocomposizione; rapido time-to-market, in particolare per le pubblicazioni relative ai concorsi.Leindicate sono: incremento della marginalità attraverso il maggior peso del canale degli e-commerce proprietari Edizioni Simone, Simone per la Scuola, Ardea, Il Gatto Verde e Dike Giuridica; sfruttamento delle opportunità date dal mondo digitale, anche con riferimento a piattaforme social per l'apprendimento; acquisizione di nuove realtà editoriali per proseguire il processo di diversificazione e consolidare il posizionamento nel mercato.Ilsono: dimensione ridotta in un mercato caratterizzato dalla presenza di gruppi editoriali di grandi dimensioni leader nei loro segmenti; business dell'editoria per bambini ancora in fase di avvio; presenza concentrata nel Sud Italia per alcune società del gruppo.Inoltre, isono: strumenti derivanti dall'intelligenza artificiale che possano sostituire i consueti manuali di apprendimento e svago; possibile calo del numero di studenti per tutti i segmenti della scolastica; possibile allargamento del numero di lauree abilitanti, che potrebbe eliminare la necessità di alcuni testi in preparazione agli esami di stato.