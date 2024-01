UniCredit si conferma Main Partner di Pitti Immagine

UniCredit

(Teleborsa) -si confermadi. È stato infatti rinnovato fino al 2025 l’tra la banca e la società leader nella promozione dell'industria e del design della moda italiana. "Con grande entusiasmo confermiamo il nostro impegno al fianco di Pitti Immagine – dichiara, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia -. Con il Salone Pitti Uomo diamo il via ad una nuova partnership attiva che, fino al 2025, ci vedrà accanto alle imprese del comparto moda nel raggiungimento di obiettivi tangibili in materia di innovazione, sostenibilità ed internazionalizzazione, mettendo a loro disposizione competenze specialistiche, soluzioni mirate e la forza del nostro network paneuropeo. Abbiamo inoltre voluto aggiungere un focus sulla formazione, determinati a supportare concretamente il talento di giovani emergenti nel fashion Made in Italy. Una sinergia a tutto tondo, rinnovata in coerenza con il nostro piano, UniCredit per l’Italia, volto a contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del sistema Paese. Ciò è in linea con l’obiettivo principale di UniCredit nel percorso che la vede determinata a diventare la banca per il futuro dell’Europa: sbloccare il potenziale delle persone, delle imprese e delle comunità fornendo loro le leve per il progressoIl Gruppo bancario si conferma quindi Main partner attivo di Pitti Immagine: in prima linea in tutte le suee determinato ad offrire la propriae il proprio supporto ad uno dei settori chiave dell’economia italiana e, più in generale, al tessuto produttivo nazionale. Nell’ambito della partnership, UniCredit si pone in particolare come interlocutore di riferimento in materia died. Temi su cui la banca è in grado di fare la differenza attingendo alle professionalità e al know how del proprio network.Latra UniCredit e Pitti Immagine prevede infatti anche percorsi di collaborazione per accompagnare le imprese del comparto nelle sfide legate ai percorsi di transizione ecologica e digitale e allo sviluppo di un business sostenibile capace di portare nel mondo l’eccellenza del Made in Italy. A ciò si aggiunge l’impegno del Gruppo bancario nel sostenere e arricchire i percorsi formativi avviati da Pitti con le scuole di moda, con contributi tangibili che possano in concreto valorizzare la crescita dei giovani talenti. Ciò è in linea con l’obiettivo principale di UniCredit nel percorso che la vede determinata a diventare la banca per il futuro dell’Europa: sbloccare il potenziale delle persone, delle imprese e delle comunità fornendo loro le leve per il progresso.