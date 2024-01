Wall Street cauta guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall street prosegue la seduta con prudenza e con il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali: la prossima settimana tornerà a riunirsi il Consiglio direttivo della, ma non sono attese novità sul costo del danaro. A fine mese, poi, toccherà al Fomc, il direttorio della, e anche in questo caso non sono attesi rialzi sui tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 37.456 punti, mentre, al contrario, l'continua la giornata in aumento dello 0,73%. In rialzo il(+1,5%); sulla stessa linea, sale l'(+0,81%).(+2,03%),(+1,12%) e(+0,94%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -2,02%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,70%),(+3,59%),(+1,72%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,69%, dopo che la Federal Aviation Administration ha ordinato la messa a terra temporanea di circa 171 jet dopo l'incidente in volo dell'Alaska Airlines.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Tentenna, che cede l'1,47%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Al top tra i, si posizionano(+5,98%),(+5,28%),(+5,04%) e(+4,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,38%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,81%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70%.