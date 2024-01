Balneari: attesa la mappatura delle spiagge. Vicina l'ipotesi di più concessioni

(Teleborsa) - Maggioranza e opposizione continuano a discutere sullaA riaprire la questione sono stati i rilievi formulati dal Quirinale nei giorni scorsi sul passaggio deldelle, con annesso rimando anche al tema dei balneari.intanto il governo dovrà fornire delle risposte alle osservazioni della Ue sempre in materia di uso degli arenili, con la Commissione che potrebbe deferire l'Italia alla Corte di Giustizia europea con il rischio di relative sanzioni.Nella lettera inviata dal capo dello Stato Sergio Mattarella ai presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, nonché alla premier Giorgia Meloni, viene citata infatti la direttiva europea 2006/123/CE, che impone la concorrenza nel settore dei servizi, aprendo anche alla possibilità di trasferire le attività da uno Stato all'altro. La direttiva è anche conosciuta con il nome del commissario europeo Frits Bolkestein, che l'ha promossa e sostenuta.Laprevede che "l'autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata" (a eccezione di alcune fattispecie) e che i bandi vadano fatti qualora "ilper via della scarsità delle risorse naturali". Al momento, secondo i dati, sarebbe utilizzato in concessione poco più del 30% delle coste italiane.Per applicare la direttiva Bolkestein, la scorsa estate il governo ha avviato un tavolo di lavoro per la mappatura delle spiagge, al fine di comprendere in che percentuale siano adibite a stabilimenti, attività ricreative e ristorazione. Insomma,Il risultato della mappatura, auspicano i balneari, potrebbe essere lo strumento per mostrare all'Ue che non c'è scarsità di risorse e che quindi le spiagge non vadano messe a bando. Altre voci parlano invece di un possibile aumento del numero di spiagge in concessione, includendo anche gli arenili per ora lasciati liberi, con procedure che potrebbero riguardare anche quelle attualmente già affidate.In un'intervista all'Agi, ilspiega che "le concessioni non sono scadute" ma "scadranno il 31 dicembre 2024, con la possibilità per gli enti concedenti di prorogarle di un anno in caso di impossibilità oggettiva". "La Corte di Giustizia europea si è già espressa chiedendo all'Italia di eseguire la mappatura. Il tavolo tecnico deve ultimare l'acquisizione dei dati relativi a laghi e fiumi., gli attuali concessionari pagano esattamente quello che gli viene richiesto, che tiene conto del fatto che sono l'unica categoria di conduttori di immobili che paga l'IMU al posto del proprietario, ovvero lo Stato", aggiunge Licordari.Nel frattempo però ad alimentare le polemiche è arrivata anche. "Deriva dall'automatico adeguamento all'inflazione di qualsiasi contratto di locazione mentre veniamo dall'anno precedente dove l'aumento è stato del + 25%", specifica Licordari. Mentre il Sib, aderente a Fipe-Confcommercio, ricorda che la modifica "è dovuta alle variazioni dell'indice Istat".Nelle prossime settimane il governo è chiamato a mettere mano al dossier. I numeri del settore, frammentari, appaiono essi stessi una parte del problema. Come risultato di diversi studi elaborati negli ultimi anni si parla didi canoni di utilizzo a fronte di un fatturato medio di 260 mila euro.