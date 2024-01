Banca nazionale svizzera, perdita di 3 miliardi di franchi nel 2023

(Teleborsa) - Per illa(BNS) registrerà, in base ai dati provvisori, unadell'ordine di. L'utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a circa 4 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è?risultata una plusvalenza da valutazione di 1,7 miliardi di franchi. La perdita sulle posizioni in franchi è assommata a 8,5 miliardi di franchi.L'importo attribuito agliper le riserve monetarie ammonterà a 10,5 miliardi di franchi. Tenuto conto della riserva per future ripartizioni negativa, pari a -39,5 miliardi, risulta una perdita di bilancio di circa 53 miliardi di franchi. A fine 2023 il capitale proprio della BNS era di circa 63 miliardi di franchi, a fronte di un totale di bilancio di poco inferiore a 800 miliardi di franchi.Conformemente alle disposizioni della Legge sulla Banca nazionale e alla Convenzione sulla distribuzione dell'utile fra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS, la perdita di bilancio rendeper l'esercizio 2023. Ciò concerne sia il versamento di un dividendo alle azioniste e agli azionisti della BNS sia la distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni.