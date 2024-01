Beneficenza, Governo lavora a "Legge Ferragni" per maggiore trasparenza nelle donazioni

(Teleborsa) - "C'è una questione di trasparenza sulla beneficenza, su cui forse bisogna lavorare affinché il caso singolo non impatti sulla beneficenza: capire quali sono oggi le regole di trasparenza ed eventualmente immaginarne di migliori potrebbe essere utile per tutti". Alla luce dal dellole considerazioni sulfatte dalladurante la conferenza stampa di fine anno potrebbero tradursi a breve in una proposta di legge. Sul punto è tornata, ieri, anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli. "Il mondo della beneficenza va normato per evitare truffe, perché beneficienza e vantaggio economico – ha detto Ronzulli a "Cinque Minuti" di Bruno Vespa – non possono mai andare insieme. Su un tema come questo è necessario che tutta la politica lavori insieme: quando questo accade, si fa prima e si fa meglio". E, stando a quanto riporta Il Messaggero, "nei corridoi tra Montecitorio e Palazzo Chigi" c'è già chi parla diCon l'obiettivo diMeloni avrebbe richiesto un'informativa sul tema. E daiavrebbero già rilevato diverse criticità nella normativa attuale.Al centro della proposta di legge – secondo il Messaggero – ci sarebbe l'con un dettaglio approfondito. Sarà necessario chiarire se la somma da devolvere è stata fissata in modo arbitrario o se dipende dall’andamento delle vendite, specificando la percentuale dei guadagni destinata alla causa.Allo studio anche una, con l’obiettivo di informare i consumatori se la partnership con testimonial è retribuita.