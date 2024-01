Cinven raccoglie 14,5 miliardi di dollari per l'Ottavo Fondo Cinven

(Teleborsa) - La società internazionale di private equityha annunciato il, che ha raccolto(13,2 miliardi di euro) e raggiunto l'hard cap. Il Fondo 8 è più grande di quasi il 30% rispetto al Fondo 7 che lo ha preceduto nel 2019, per il quale Cinven ha analogamente raggiunto l'hard cap."Cinven ha una lunga e comprovata esperienza nell'offrire performance solide e costanti ai propri investitori - ha commentato Stuart McAlpine, Managing Partner di Cinven - La nostra strategia per il Fondo 8 si basa sull'approccio che abbiamo adottato con successo per i precedenti Fondi Cinven, investendo in, dove possiamo accelerare la crescita attraverso la nostra gestione attiva e ottenere rendimenti eccezionali".I Fondi Cinven hanno portato a termine investimenti in oltre 150 società in portafoglio in Europa e in Nord America, hanno valorizzato o quotato più di 115 investimenti e hanno