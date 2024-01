Consip sigla accordo collaborazione con Unindustria

(Teleborsa) -per una efficace sinergia e raccordo tra la domanda delle amministrazioni pubbliche e l’offerta delle piccole e medie imprese del territorio laziale. L'iniziativa si fonda sul ruolo che il sistema nazionale degli acquisti pubblici può svolgere per valorizzare le piccole e medie imprese del Lazio, favorendo investimenti nell'economia reale e crescita della competitività.Unafra due soggetti che, ciascuno nel proprio ruolo, sono al centro di questo sistema. Da un lato,che in qualità di centrale di committenza nazionale gestisce ogni anno circa 25 miliardi di euro, corrispondenti a oltre l’1,3% del PIL italiano, con più di 500mila contratti stipulati tra 140mila imprese e 13.500 amministrazioni. Dall’altro,l’associazione territoriale di Confindustria che raccoglie le imprese del Lazio e svolge attività di informazione e formazione alle imprese, consulenza riguardo a specifiche gare e procedure, elaborazione di posizioni per Confindustria nazionale.Unindustria è già da temponell’ambito dell’iniziativa Sportelli in Rete. Ora i due soggetti, forti dell’esperienza positiva dello Sportello, mirano ad estendere e approfondire la loro collaborazione.