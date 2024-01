EssilorLuxottica porta per la prima volta al CES di Las Vegas le sue ultime innovazioni

(Teleborsa) -sarà presente per la prima voltache si svolge. Quasi 50 anni fa, l'azienda ha rimosso lo stigma legato all’occhiale da vista, trasformando quello che era percepito solo come un dispositivo medico in un accessorio moda. Da allora, haper chi li indossa."Grazie a un’esperienza decennale nel campo degli smart glasses, abbiamo affinato le nostre competenze in diversi ambiti, dalla ricerca e sviluppo alla produzione fino alla distribuzione, con importanti partnership e nuovi prodotti, come il recente lancio dei Ray-Ban Meta. Al CES, saremo tra i principali innovatori a livello mondiale con un prodotto, Nuance Audio, che ha il potenziale per migliorare la qualita` della vita di oltre un miliardo di persone", ha dettoAl CES, EssilorLuxottica presenterà il, un occhiale dallo stile contemporaneo che integra perfettamente tecnologie acustiche altamente performanti. Il mercato delle soluzioni per l'udito ha ancora opportunità di sviluppo. Analogamente a quanto accadeva decenni fa per la vista, i consumatori sono poco propensi a indossare dispositivi correttivi tradizionali, con diverse motivazioni che vanno dalla loro visibilità, allo stigma e al prezzo.Progettati per i consumatori con difetti uditivi lievi o moderati, Nuance Audio eliminerà quella barriera psicologica che ostacola l'adozione degli apparecchi acustici tradizionali, integrando una tecnologia open- ear brevettata e all'avanguardia in occhiali alla moda. L’arrivo di Nuance Audio sul mercato e` previsto a partire dagli Stati Uniti nella seconda metà dell'anno.Al CES, EssilorLuxottica presenterà anche isoluzioni basate sull'intelligenza artificiale e la possibilità di trasmettere in live streaming e rispondere alle chiamate in vivavoce, oltre alla sua nuova divisione HELIX con Vision(X), la piattaforma intelligente e interconnessa che aiuterà a modernizzare il business degli ottici indipendenti, offrendo una gamma completa di soluzioni innovative come la teleoptometria e soluzioni digitali basate sull’utilizzo deibig data.Nuance Audio, Ray-Ban Meta e HELIX confermano l’impegno di EssilorLuxottica nell’accompagnare ildove dispositivi e soluzioni saranno sempre più interconnessi e basati sull'intelligenza artificiale.