Eventi e scadenze del 9 gennaio 2024

Martedì 09/01/2024

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas il Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo. L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi principali dell'edizione di quest'anno- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Pubblica l'outlook sull'energia- L'economia italiana in breve; Alfabetizzazione finanziaria dei giovani in Italia- East End Studios, Milano - "Nothing about us, without us, is for us: contratto 2023" (Nulla che riguarda noi, senza di noi, è per noi) è il titolo dell'evento, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani). Tra i temi, nuovo CCNL delle banche, tassi d’interesse, IA, previdenza complementare, occupazione per i giovani e riscossione fiscale- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Marco Alverà, Co-Founder di Zhero- L'edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le collezioni Autunno/Inverno 2024-202512:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, nell’ambito dell’approfondimento avviato in relazione ai fatti che hanno interessato l’area di trattamento dei rifiuti presso il sito di Malagrotta, svolge l'audizione del Ministro Marina Elvira Calderone