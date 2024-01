Fed, Bowman: sarà opportuno taglio tassi, ma non siamo ancora a quel punto

(Teleborsa) - "Idegli ultimi sei mesidi riportare la domanda e l'offerta in un migliore equilibrio" e "il ritmo medio di aumento dei posti di lavoro è rallentato nell'ultimo anno, il che potrebbe essere un segnale che l'offerta e la domanda del mercato del lavoro stanno raggiungendo un migliore equilibrio". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento a Columbia (South Carolina)."Considerando questi progressi,mentre continuiamo a monitorare i dati in arrivo e valutare le implicazioni per l'inflazione e le prospettive economiche", ha detto Bowman."E sulla base di questi progressi - ha proseguito - la mia opinione si è evoluta in modo da considerare la possibilità che il tasso di inflazione possa diminuire ulteriormente con il"."Se l'inflazione dovesse continuare ad avvicinarsi al nostro obiettivo del 2% nel tempo, alla fine diventerà opportuno avviare il processo di riduzione del nostro tasso ufficiale per evitare che la politica diventi eccessivamente restrittiva - ha aggiunto -. E permangono importanti rischi di inflazione al rialzo".