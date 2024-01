IFO: esportazioni dell'UE verso la Russia scese al 37% rispetto al livello prebellico

(Teleborsa) - Dall’inizio della guerra in Ucraina nella primavera del 2022, lrispetto al livello prebellico. "Uno dei motivi del volume ancora elevato delle esportazioni verso la Russia è che solo il 32% di tutti i prodotti provenienti dall’UE è soggetto a sanzioni. Nel caso dei beni di lusso, ad esempio, ci sono sanzioni contro le esportazioni di champagne in Russia, ma non di prosecco", affermavicedirettrice dell’ifo Center for International Economics.Inoltre, è possibile consegnare indirettamente alla Russia molte merci dell’UE soggette a sanzioni attraverso paesi terzi, come suggeriscono le valutazioni del nuovo database delle sanzioni Ifo.A causa delle restrizioni all’esportazione imposte dall’UE e da altri paesi occidentali, alla Russia manca circa un terzo dei prodotti soggetti a sanzioni rispetto al periodo prebellico. Laper i prodotti soggetti a sanzioni: il 61% di tutti i prodotti soggetti a sanzioni proviene dalla Cina; nel 2021 la percentuale era solo del 35%. La Turchia fornisce alla Russia il 13% di tutti i prodotti sui quali l’Occidente ha imposto sanzioni; nel 2021 questa cifra era poco meno del 3%. La Russia sta attualmente acquistando anche una piccola percentuale (circa l’1%) di tutti i beni soggetti a sanzioni dall’Armenia. Nello stesso periodo, le esportazioni dall’UE verso l’Armenia sono raddoppiate. "Nel caso della Cina, l’aumento delle esportazioni verso la Russia può essere spiegato almeno in parte con una maggiore produzione interna. Per quanto riguarda la Turchia e l’Armenia, tuttavia, l’improvviso e forte aumento delle esportazioni verso la Russia suggerisce che le sanzioni vengono aggirate", conclude Teti.