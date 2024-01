Ita-Lufthansa, UE: "Presentati impegni, saranno valutati". Decisione slitta al 29 gennaio

(Teleborsa) - "Possiamo confermare che le parti hanno presentato impegni. La Commissione valuterà ora gli impegni presentati". È quanto afferma un portavoce dell'esecutivo comunitario commentando leSlitta, così, dal 15 al 29 gennaio la scadenza entro la quale la Commissione europea prenderà una decisione. Al momento, e fino al prossimo 29 gennaio, l'indagine resta, dunque, nella cosiddetta fase 1. Al termine l’può autorizzare la fusione (con o senza misure correttive) oppure chiedere ulteriori approfondimenti portando il dossier alla "fase 2" (altri 90 giorni) con l’eventuale proroga di 15-20 giorni.Per essere approvati dalla Commissione, secondo quanto filtra da fonti a Bruxelles, glidevono essere globali ed efficaci, eliminare completamente eventuali preoccupazioni in materia di concorrenza e devono poter essere attuati efficacemente in un breve periodo di tempo."Nel corso dell'attuale revisione da parte della Commissione europea circa la partecipazione in Ita Airways, il gruppo Lufthansa ha offerto e presentato delle concessioni l'8 gennaio. Queste – fa sapere la compagnia in una nota – sono all'esame dell'autorità a Bruxelles. Di conseguenza, la Commissione Ue ha posticipato il termine per la revisione in corso al 29 gennaio. Nell'ambito di questa revisione restiamo in stretto e costruttivo contatto con tutte le parti coinvolte. Non divulghiamo alcun dettaglio sulle concessioni offerte"."C'è un confronto in sede europea, io sono molto fiducioso che si concluda positivamente – ha commentato il–. Avremo finalmente una compagnia più efficiente nel quadro di un accordo internazionale con una delle più grandi compagnie globali, appunto Lufthansa. Anche questo caso penso che si possa risolvere positivamente".