Mercati europei deboli, Milano inclusa

(Teleborsa) -. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso, con gli investitori alla ricerca di indicazioni sul percorso di riduzione dei tassi di interesse.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,093. L'è sostanzialmente stabile su 2.030,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,32%.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,13%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%. Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,53%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 32.523 punti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 9/01/2024 è stato pari a 2,25 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,14 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,33%),(+1,73%),(+1,49%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,84%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,34%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,32%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,90%),(+2,90%),(+2,53%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,10%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.