Mercato americano positivo, spicca il Nasdaq con Nvidia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

energia

Salesforce

Intel

Amgen

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Chevron

Marvell Technology

Nvidia

CrowdStrike Holdings

Advanced Micro Devices

Baker Hughes Company

JD.com

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, con il, che termina a 37.683 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,41% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.764 punti.In netto miglioramento il(+2,11%); sulla stessa linea, balza in alto l'(+1,54%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,75%),(+1,77%) e(+1,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,16%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,95%),(+3,31%),(+2,61%) e(+2,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,94%),(+6,41%),(+5,59%) e(+5,45%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,13%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -64,9 Mld $; preced. -64,3 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -5,5 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 202K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).