Unicredit colloca bond da 1 miliardo, ordini sopra 3 miliardi

UniCredit

(Teleborsa) -ha collocato oggi con successo un bond Tier 2 per un importo di 1 miliardo di euro, destinato a investitori istituzionali, riaffermando la propria solida base di investitori e la sua capacità di accesso al mercato in diversi formati.L'obbligazione, con, paga una cedola fissa del 5,375% fino ad aprile 2029 e ha un prezzo di emissione del 99,847%, equivalente a uno spread di 280 punti base rispetto al tasso swap di riferimento. Qualora l’emittente non eserciti l’opzione call, la cedola sarà reimpostata sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, aumentato dello spread iniziale.Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli ordini, la guidance sullo spread inizialmente fissata a 315 punti base rispetto al mid-swap è stata infine ridotta a 280 punti base.L'operazione ha incontrato unaL’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi con il 67% e la seguente ripartizione geografica: UK (31%), Francia (18%), Italia (14%), paesi nordici (10%) e Germania/Austria (10%).UniCredit Bank ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays, BNP, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e UBS.L'obbligazione, che rappresenta la prima emissione Tier 2 di UniCredit dal 2020, è documentata nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P). Il bond sarà computato nel patrimonio regolamentare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio.La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.