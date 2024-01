Wall Street cauta attende la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.760 punti. In frazionale progresso il(+0,26%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,06%).L'attenzione degli investitori è sempre rivolta ai dati sull’inflazione americana, previsti per giovedì, per capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali. L'ultimo rapporto sull'occupazione, che ha mostrato un mercato del lavoro più forte delle stime, ha portato gli addetti ai lavori a ridurre le ipotesi di un primo taglio dei tassi già dal mese di marzo.Focus anche sulla nuova stagione delle trimestrali, in avvio venerdì, che comincerà dalle big bancarie.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,46%),(-1,00%) e(-0,65%).Al top tra i(+0,81%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,73%),(+5,61%),(+3,88%) e(+3,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,68%.