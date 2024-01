Wall Street debole. Occhi puntati su inflazione e banche centrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, con l’attenzione degli investitori sempre rivolta ai dati sull’, previsti per, per capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali. L'ultimo rapporto sull'occupazione, che ha mostrato un mercato del lavoro più forte delle stime, ha portato gli addetti ai lavori a ridurre le ipotesi di un primo taglio dei tassi già dal mese di marzo.Focus anche sulla, in avvio, che comincerà dalle big bancarie.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 37.455 punti, con uno scarto percentuale dello 0,61%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.738 punti. In lieve ribasso il(-0,66%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,48%).