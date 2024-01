Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/01/2024

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 2,09%.

Lo scenario attuale del greggio WTI mostra un allentamento della trendline al test del supporto 70,73. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 73,92. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 69,17.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)