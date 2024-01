BFF si aggiudica servizi di depositario di BCC Risparmio & Previdenza

BFF

(Teleborsa) -si è aggiudicata il bando per le attività di Fund Services, che copre le attività di Depositario, Calcolo del NAV e Transfer Agent, indetto dal Gruppo BCC Iccrea per i fondi istituiti da BCC Risparmio & Previdenza, SGR con masse gestite per oltre 4 miliardi di euro., ha dichiarato: “BCC Risparmio & Previdenza è lieta di avere selezionato BFF come partner sui fondi di diritto italiano e sul fondo pensione aperto Aureo. Siamo soddisfatti dell’esito del processo di selezione e"., ha dichiarato: “BFF è orgogliosa di poter continuare a lavorare con uno dei più grandi gruppi bancari italiani, caratterizzato da un forte radicamento sul territorio nazionale e sul tessuto delle imprese italiane. Con questa aggiudicazionenell'ambito dell'industria del risparmio gestito e dei fondi pensione".