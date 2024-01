Bitcoin in attesa verdetto SEC su ETF: decisione è storica

(Teleborsa) - Il gran giorno è arrivato per ilin che potrebbe avviare unmai visto sinora grazie, all'legato al Bitcoin spot e non ad un future avente quale sottostante la criptovaluta. UN rally che potrebbe portare il prezzo della criptovaluta a5, secondo gli analisti di Standard Chartered. L'autorità di vigilanza dei mercati statunitense dovrà annunciare oggi la sua decisione, dopo aver ricevuto ben, fra cui quelle dei colossi BlackRock e Fidelity.Quel che è certo è che quella della Securities Exchange Comission sarà unaper le criptovalute e destinata a condizionarne (in positivo) l'andamento nei prossimi anni. Ed una decisione storica anche per tutto il mondo della finanza, che vedrà nascere un nuovo, non più di nicchia, destinato aUna decisione sofferta sino all'ultimo, perchéagli 11 potenziali emittenti delle. La documentazione richiesta è stata depositata entro ieri sera dai richiedenti, solo ventiquattro ore prima della decisione della SEC, attesa per oggi in "Zona Cesarini".Fra gli operatori di mercato però c'è un certo ottimismo che questa sarà la volta buona. Lunedì scorso, in una intervista ala CNBC, un ex presidente della SEC,ha affermato che. "Penso che l'approvazione sia inevitabile. Non c'è più nulla da decidere", ha detto Clayton, che ritieneil debutto del Bitcoin nel mondo degli ETF.Sono almeno 10 anni che l'authority americana respinge le domande di un ETF sul Bitcoin ed il motivo è da rinvenire nelladell'organo di vigilanza circa ledi mercato. Ma ladel mercato crypto dettatadovrebbe aver dissipato ogni perplessità. "Cinque anni fa, c'erano le wash sales, c'era il laddering, c'erano tutti i tipi di cose che non si volevano rendere disponibili al grande pubblico a causa di questo rischio", ha sottolineato Clayton.