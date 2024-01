Case e affitti: prezzi aumentati tra il secondo e il terzo trimestre del 2023 dello 0,8%

(Teleborsa) - Nel, siaRispetto al terzo trimestre del 2022, i prezzi delle case nell’UE sono diminuiti del -1,0%, mentre gli affitti sono aumentati del 3,0%. Le informazioni arrivano dati sugli affitti e sui prezzi delle case pubblicati oggi da Eurostat e pubblicati nell'articolo Statistics Explained sulle statistiche dei prezzi delle case.I prezzi delle case e gli affitti nell’UE, si legge, hanno seguito unDopo questo trimestre, i prezzi delle case e gli affitti hanno avuto un andamento diverso. Mentredurante tutto questo periodo fino al secondo trimestre del 2023, i prezzi delle case hanno registrato notevoli oscillazioni.Dopo un forte calo tra il secondo trimestre del 2011 e il primo trimestre del 2013, i prezzi delle case sono rimasti più o meno stabili tra il 2013 e il 2014. All’inizio del 2015 è seguito un rapido aumento e i prezzi delle case sono aumentati più rapidamente degli affitti fino al terzo trimestre del 2022. A partire dal quarto trimestre del 2022, i prezzi delle case sono diminuiti per due trimestri consecutivi prima di aumentare nuovamente nel secondo e terzo trimestre del 2023.Nello stesso periodo, i prezzi delle case sonoTra il 2010 e il terzo trimestre del 2023 i prezzi delle case sono aumentati del 48% e gli affitti del 22%. Confrontando il terzo trimestre del 2023 con quello del 2010, i prezzi delle case sono aumentati più degli affitti in 18 dei 27 paesi dell’UE.I prezzi delle case sono più che triplicati in Estonia (+210%) e più che raddoppiati in Ungheria (+185%), Lituania (+158%), Lettonia (+141%), Austria (+123%), Repubblica Ceca. (+122%) e Lussemburgo (+107%). Diminuzioni sono state osservate in Grecia (-14%, cfr. note metodologiche), Italia (-8%) e Cipro (-2%).con gli aumenti più elevati in Estonia (+218%), Lituania (+170%) e Irlanda (+100%). L'unico calo dei prezzi degli affitti è stato registrato in Grecia (-20%).