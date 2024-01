Draghi, incontro con i manager dell’industria europea

(Teleborsa) -: sono le parole l'ex presidente del consiglio italiano ed ex presidente della BCE,al termine dell'incontro con i rappresentanti dell'- che si è svolto presso la sede milanese di Bankitalia - finalizzato alla realizzazione di un report sulla competitività dell'industria europea, che sarà presentato dopo le elezioni europee.Durato circa tre ore, al vertice hanno partecipato il presidente dell'Ert e del gruppo Vex ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.Più di una semplice suggestione, rilansicata dal Financial Times dopo la decisione del presidente Charles Michel di candidarsi alle Europee e quindi di dimettersi anticipatamente dall'attuale carica."È difficile prevedere la sequenza degli accordi per occupare i posti di vertice dell'Ue, che dipendono anche dall'esito delle elezioni europee", si legge sul quotidiano londinese. "Una fonte vicina a Draghi ha dichiarato che non è in cerca di alcun ruolo di primo piano nel blocco", ha precisato il FT ma ha anche evidenziato il commento dell'ex direttrice dell'Istituto di Affari Internazionali, Nathalie Tocci, che ha affermato che "secondo l'Ft, anche lo