Le piattaforme di prenotazioni online crescono nel terzo trimestre 2023 (+13,4% del 2022)

(Teleborsa) - Durante il, gli ospiti hanno trascorsoprenotati tramite Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor. Ciò corrisponde ad un aumento del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.Con questo valore, il turismo delle piattaformee a stabilire nuovi valori record mensili: a luglio sono stati trascorsi 115,7 milioni di pernottamenti in strutture ricettive prenotate tramite piattaforme online, con un aumento del 10,7% rispetto a luglio 2022. Ad agosto, questo il numero è salito a 124,7 milioni di notti (+11,7% rispetto ad agosto 2022) e a settembre è stato di 69,1 milioni (+21,6% rispetto a settembre 2022).Nei primi nove mesi del 2023, gli ospiti hanno trascorso più di 546,2 milioni di notti in alloggi in affitto a breve termine nell’UE prenotati tramite piattaforme online. Si tratta di una crescita significativa rispetto allo stesso periodo del 2022 (488,6 milioni di notti; +11,8%); con pernottamenti ampiamente superiori ai livelli pre-pandemia (423,7 milioni di pernottamenti nei primi nove mesi del 2019; +28,9%).Queste informazioni provengono daiper soggiorni di breve durata offerti tramite piattaforme online per il terzo trimestre del 2023 a livello nazionale, pubblicati oggi da. Inoltre, verranno diffusi anche i dati regionali per il secondo trimestre del 2023. Questi dati vengono raccolti da quattro piattaforme private di economia collaborativa come parte di un accordo con la Commissione europea nel marzo 2020. I dati regionali vengono pubblicati un quarto dopo rispetto ai dati nazionali, in conformità con le regole stabilite nell’accordo.Le regioni più popolari per gli alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online nel secondo trimestre del 2023 sono state l’Andalusia in Spagna (7,1 milioni di notti), Jadranska Hrvatska in Croazia (6,5 milioni) e la regione francese Ile de France (5,8 milioni). Nelle prime 20 regioni, 7 sono in Spagna, 5 ciascuna in Francia e Italia, 2 regioni sono in Portogallo e 1 in Croazia.