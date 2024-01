Olidata si affida a Intermonte per servizi operatore specialista

Olidata

(Teleborsa) - La società, quotata sul mercato Euronext Milan, ha formalmente comunicato ala disdetta dei Contratti di Incarico relativi sia al Servizio Continuativo di Analyst Coverage che all’incarico di Operatore Specialista.Il recesso dei suddetti contratti - spiega la società in una nota - è stato altresì comunicato con le stesse modalità a Borsa Italianae Consob.Olidata, dopo una serie di colloqui portati avanti, ha individuato in Intermonte SIM l’operatore specializzato che subentrerà a Banca Finnat, a decorrere dal 18 Marzo 2024, periodo nel quale termineranno, per recesso, gli incarichi suddetti.Intermonte SIM è una delle principali investment bank indipendenti sul mercato azionario italiano, punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali.