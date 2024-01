Porto di Genova, doppio record storico. Per la prima volta nello scalo superati i 4 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -la società che gestisce i terminal crociere e traghetti del, nel 2023 ha registrato unper il numero complessivo di passeggeri e per i crocieristi. Il 2023 si è chiuso infatti con un record storico, visto che nei terminal gestiti dalla societàsuperando di 467mila unità (+13%) il 2010, che aveva rappresentato con i suoi 3.581.864 l’ultimo anno record.Le crociere in particolaredato che supera di oltre 349mila unità (+26%) il 2019, che aveva rappresentato con 1,35 milioni di passeggeri l’ultimo anno record, prima ce la pandemia paralizzasse ogni cosa.: nelle crociere del 57,11% e nei traghetti, che sono arrivati a 2.350.138 passeggeri, dell'8,05%.Il primo operatore si confermache ha scalato settimanalmente con una nave per l'intera stagione il porto di Genova portandoTerzo posto perche con le navi di Royal Caribbean Int., Celebrity Cruises e Silversea ha portato a Genova 20 toccate e quasi 51.000 passeggeri. Significativa, infine, anche presenza su Genova della Princess Cruises, che con 11 scali ha movimentato circa 39.500 passeggeri.Per quanto riguarda i traghetti. La Sardegna ha registrato un incremento di quasi 93.000 passeggeri, la Corsica di circa 60.000, il Nord Africa di quasi 29.000, mentre la Sicilia è calata di 12 mila unità. Il traffico commerciale ha chiuso sostanzialmente in linea con l’anno precedente (lieve flessione di circa 53.000 metri lineari).LeMentre per i passeggeri delle crociere le prime stime sono in lieve calo: 1,5 milioni di crocieristi con 305 scali.Msc scenderà a 1.150.000 passeggeri con 225 scali e Costa Crociere salirà a 275 mila passeggeri con 49 scali.