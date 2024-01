Riforma pensioni, a che punto siamo? Le opzioni sul tavolo

(Teleborsa) -come, del resto, lasciano intendere le parole della Premier Meloni nella conferenza stampa di inizio anno: la sostenibilità del pianeta previdenzatanto più che i numeri delll’ultimo dossier della Ragioneria generale dello Stato sulla previdenza sono tutt'altro che rassicuranti: si stima, infatti, che nel 2040 la spesa per pensioni peseràpeggiorando l'andamento attuale come rileva il bilancioche per il prossimo anno evidenzia uscite a carico dell’Istituto per prestazioni pensionistiche per(+Intanto, continua il pressing della Lega s, la possibilità di uscita con 41 anni di versamenti a prescindere dall’età anagrafica. Tema che terrà banco alla riapertura del tavolo con le parti sociali. Quel che è certo è anche anche l'eventualedovrà essere vincolata al metodoche, tra l'altro, troverebbe l'ok dadice intanto il segretario generale della Cisloi abbiamo le nostre proposte anche unitarie: pensiamo che tra le tante questioni urgenti da affrontare - ha aggiunto - c'è da negoziare una pensione contributiva di garanzia per i giovani e per le donne, rilanciare la previdenza complementare dare strutturalità e allargare l'Ape sociale e poi negoziare misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro.ha concluso Sbarra - chiediamo al governo e alla ministra del lavoro di procedere urgentemente a riprendere il confronto in cammino