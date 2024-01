indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

(Teleborsa) - L'si è mosso nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con ilIlha chiuso a quota 28.072, in ribasso dello 0,58% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 1.482, dopo aver esordito a 1.488.Tra i titoli adel comparto chimico, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,92%.