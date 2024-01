Agcom, arrivano le linee guida per gli influencer: multe fino a 600mila euro

(Teleborsa) - L'ha avviato una revisione delle regole che riguardano il lavoro degli. Via libera infatti a una pratica già all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio Agcom di dicembre (mercoledì 20) che punta a fissare alcune linee guida che partono dalla considerazione di queste figure alla stregua die perciò sottoposti alla disciplina del Testo Unico dei servizi media audiovisivi ().In questo quadro a influencer e creator è quindi chiesto di attenersi a regole e paletti. Come la trasparenza sulla(e per chi contravviene le sanzioni vanno da 10 a 250mila euro), così come a obblighi di tutela dei(qui per chi sbaglia le multe sono da 30mila a 600mila euro) e quelli obblighi di trasparenza societaria. Previsti anche obblighi in chiave diL’Autorità – con relatore il presidente– ha concluso così quella che nei fatti è la prima (ma fondamentale) parte per circoscrivere i limiti per un fenomeno emergente che vede, secondo le ultime stime, in attivitàin Italia con un giro d’affari finale ben sopra i 300 milioni di euro. Attenzione però: perché le linee guida partono proprio dalla definizione del campo d’azione.Agcom si è concentrata su influencer o creator suscettibili di generarea valle dicon produttori di beni e servizi o anche a seguito della monetizzazione che potrebbe essere accordata dalla piattaforma. Devono raggiungere un numero significativo di utenti sul territorio italiano e con contenuti in lingua italiana. E comunque, proprio per evitare di mettere sullo stesso piano e confondere chi svolge attività amatoriale e chi lo fa in maniera professionale, l’Autorità ha fissato inla soglia di. Numero, questo, raggiungibile dalla somma degli scritti alle piattaforme su cui influencer e creator digitali operano.L’elenco completo sarà pubblicato sul sito dell’Autorità. Secondo i primi screening dovrebbero essere almeno. Anche se lesono immediatamente applicabili l’Autorità prevede comunque di avviare un. Diversi i punti infatti ancora da chiarire. Tra questi, ad esempio, le modalità con cui segnalare la pubblicità oppure i contenuti non adatti per i minori su schermi differenti da quelli dei televisori che invece già sono normati.