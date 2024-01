Banco BPM, downgrade di Equita a Hold con conferma target price

Equita

Banco BPM

(Teleborsa) -hasul titolo, una delle maggiori banche italiane, a "" eper azione, ribadendo anche le stime 2023-26. La revisione al ribasso del rating è arrivata "in ottica di posizionamento settoriale e valutazione relativa, prendendo quindi profitto dopo l'eccellente performance conseguita negli ultimi 12 mesi (+43%)", si legge in una nota. Gli analisti hanno- nel nuovo business plan - nell'evidenziare la capacità della banca di garantire una redditività elevata (e in crescita) nel lungo termine e giudichiamo il target di distribuzione di almeno 4 miliardi di euro (54% della market cap, di cui 1,3 miliardi di euro nel 2024, ovvero 18% della market cap) come un elemento di appeal a supporto del titolo.Il passaggio a Hold è dovuto ai seguenti punti: a livello di settore, Banco BPM tratta a multipli sostanzialmente allineati a quelli medi del comparto a fronte di un'analoga profittabilità attesa e con una più ricca remunerazione (2025 yield 13% vs 9% medio) compensata da una minore posizione patrimoniale;dopo la presentazione del business plan a dicembre, con il piano che non si caratterizza per azioni di natura trasformativa, ma in continuità e la cui esecuzione dovrà essere testata progressivamente; il piano si basa soprattutto sulla capacità della banca di deliverare in termini di generazione di ricavi e dall'altro lato la sensazione è che le; pur mantenendo una posizione di capitale più che adeguata, un CET1 atteso in area 14% al 2026 (e > 13% in arco piano) lascia relativamente meno flessibilità nel considerare impieghi alternativi del capitale.