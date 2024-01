D-Orbit ottiene 100 milioni di euro nel primo closing del finanziamento serie C

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore della logistica spaziale e del trasporto orbitale, ha annunciato il, con una. Questo round di finanziamento, uno dei più grandi mai effettuati da un'azienda europea di tecnologia spaziale, fa seguito a un anno definito "straordinario" dalla società, che ha visto una crescita annuale dei ricavi a tre cifre dal 2021, l'aggiudicazione di oltre 60 milioni di euro in contratti con governi europei ed agenzie spaziali, e il completamento con successo di altre sette missioni del veicolo di trasporto orbitale proprietario ION Satellite Carrier.Il round - come era stato segnalato già a novembre - è, una potenza del settore industriale giapponese. Il round, inoltre, estende il mandato di agenzia di Marubeni per D-Orbit a tutto il Sud-est asiatico.Al fianco di Marubeni,, un consolidato family office con radici nell'industria farmaceutica e spaziale. Gli investitori esistenti, tra cui CDP Venture Capital Sgr (attraverso i suoi fondi Large Ventures e Italia Venture I), Seraphim Space Investment Trust, United Ventures, Indaco Venture Partners, Neva SGR Spa (la branca dedicata al venture capital del gruppo bancario) e Primo Ventures tra gli altri, hanno rinnovato la loro fiducia in D-Orbit e hanno effettuato investimenti incrementali in questo round."Questo traguardo segna un salto epocale nell'evoluzione di D-Orbit - ha commentato il- Ci dà uno slancio senza precedenti, consentendoci di accelerare la nostra audace visione e consolidando il nostro impegno a rivoluzionare il settore della logistica spaziale".Il round dovrebbe vedere la partecipazione dinel primo semestre del 2024, si legge in una nota.di questo investimento alimenteranno la continua espansione dell'offerta di servizi di logistica spaziale di D-Orbit in settori quali l'assistenza satellitare in orbita e il cloud computing spaziale, e contribuiranno a migliorare le capacità operative di D-Orbit negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito"L'aerospazio è un mercato strategico in cui l’innovazione italiana gioca un ruolo fondamentale nel panorama internazionale - ha dichiarato, AD di CDP Venture Capital Sgr - D-Orbit rappresenta una eccellenza che in questi anni si è posizionata come category leader nel segmento dell’in-orbit transportation a livello mondiale fino a diventare la prima azienda spaziale certificata B-Corp al mondo".hanno agito come agenti di collocamento congiunto per questa transazione. Eversheds Sutherland è il consulente legale di D-Orbit. Gianni & Origoni è consulente legale di Marubeni.