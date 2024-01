Da Manovra a Mes, Italia sotto la lente: cosa ha detto Gentiloni

(Teleborsa) - L'Italia è tra i nove Paesi dell'Unione europea che secondo la Commissione Ue hanno preparato piani di Bilancio per quest'anno" con i requisiti previsti. Lo ha ribadito il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni durante una audizione al Parlamento europeo. Per questo, l'Italia è anche tra i Paesi a cui la Commissione ha chiesto di essereha aggiunto.- "Non vedo differenze specifiche da parte dell'Italia sulle regole" Ue sui conti pubblici, definite nella riforma del Patto di stabilità e di crescita. "Il governo italiano ha supportato l'approccio del consiglio Ue e non direi che il supporto dell'Italia è più debole dell'approccio generale", ha proseguito Gentiloni spiegando che "Ci sta una posizione specifica dell'Italia sul Mes perché il Parlamento ha votato pCon la riforma appena concordata del patto di stabilità e di crescita "non dobbiamo rassegnarci a un nuovo periodo di bassa crescita a lungo", perché oltre alla resilienza, anche la crescita "è essenziale per assicurare il risanamento" dei conti.S - "Nelle nostre democrazie il Parlamento è sovrano e prendiamo atto delle decisioni dei Parlamenti. Penso che la decisione" dell'Italia di non ratificare la riforma del Mes "sia da rispettare ma penso anche che vada ricordato che il governo italiano, alcuni anni fa, si trattava di un altro governo, aveva sottoscritto questa riforma. E penso che se ne discuterà all'Eurogruppo di lunedì", ha detto Gentiloni intervenendo sulla mancata approvazione della riforma del Mes da parte del parlamento italiano. "Spero che questa questione possa essere risolta in futuro ma siamo democrazie - ha ribadito -