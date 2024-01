Dal Liceo del Made in Italy all'ex-Ilva: cosa ha detto il Ministro Urso

(Teleborsa) - "che già nell'autunno di quest'anno vedrà i primi corsi scolastici". Lo ha annunciato ila margine degli Stati generali Consulenti dle Lavoro organizzato dal CNOCL.Il titolare del Mimit ha annunciato che ci sarà anche unache da quest'anno sarà celebrata nel giorno di Leonardo,, in modo tale che "i riflettori che già illuminano l'Italia nell'anno in cui presiediamo il G7, possano illuminare al meglio l'impresa italiana, il lavoro italiano, l'eccellenza e la qualità del Made in Italy".Parlando della questione che coinvolge l'e più in generale della, Urso ha affermato "che vi sia ovviamente, delle sue tradizioni, della sua cultura, del suo lavoro lo dimostrano anche gli incontri che abbiamo avuto per il, che è l'altro polo importante siderurgico italiano in cui speriamo che a breve: quelli dell'azienda che già da anni possiede il sito ed è sempre intenzionata a realizzare investimenti importanti nella transizione green e quelli di un altro gruppo multinazionale che ha intenzione di realizzare nello stesso sito, condividendo la stessa area, impianti siderurgici green con modalità che oggi sono competitive a livello europeo".per coinvolgerein questadel sistema Paese, nei confronti di quello che è un, l'Ilva di Taranto, il più grande polo siderurgico d'Europa, che può essere - e noi vogliamo che sia - anche il più grande polo siderurgico green nel nostro continente europeo. Vogliamo disegnare un- il polo di, il polo di, il polo die il polo delle grandi acciaierie green del- per rifare una siderurgia italiana leader e competitiva in Europa, base fondamentale dell'industria manifatturiera, della cantieristica, della nautica, dell'automotive, dell'elettrodomestico, delle ferrovie, del sistema delle infrastrutture, delle costruzioni, della meccanica italiana. Tutto ciò non sarebbe esistito se non ci fosse stata la siderurgia italiana e tutto ciò può esistere ed essere più competitivo del mondo se ci sarà la siderurgia italiana"-"Per questo ilin maniera coesa e determinata, ilall'azienda che gestisce il più significativo polo siderurgico, quello dell'ex Ilva di Taranto, della Liguria e degli altri siti nel Nord Italia, unae per la sua. Il governo c'è, è determinato ed ha fatto appello al Parlamento perché il sistema Paese si è unito in questo momento di massima responsabilità"., l'attuale partner privato ha detto che non è intenzionato a metterci risorse, ovviamente abbiamo".