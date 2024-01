Elezioni, Tajani: "Auspichiamo accordo Lega-FdI. Forza Italia partito del buonsenso"

(Teleborsa) -secondo lo schema definito dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' quanto auspica, Vicepremier e Ministro degli Esteri, a margine degli Stati Generali Consulenti del Lavoro, organizzati dall'Associazione nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.A proposito di una, Tajani ha ribadito "noi, gli elettori vogliono unità del centro-destra e sono convinto che alla fine il buonsenso prevarrà"."Forza Italia farà di tutto perché il- ha sottolineato - e continuare a governare bene tutte le regioni del nostro Paese, così come abbiamo fatto e come continuiamo a fare nella gran parte del territorio nazionale. Voglio essere ottimista e mi auguro che alla fine si possa raggiungere un accordo, come è sempre accaduto"., - ha ricordato Tajani - ha sempre lavorato per l'unità. Berlusconi è stato il padre del centro-destra e noi continuiamo a lavorare in quel solco, pur sapendo che siamo partiti diversi. Noi rivendichiamo la nostra identità, ma gli elettori vogliono che, pur essendo forze politiche diverse, lavoriamo insieme perché abbiamo un minimo comune denominatore, abbiamo unper il quale abbiamo vinto le elezioni e per il quale siamo stati eletti in Parlamento".