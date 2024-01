Eventi e scadenze dell'11 gennaio 2024

Martedì 09/01/2024

Mercoledì 10/01/2024

Giovedì 11/01/2024

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas il Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo. L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi principali dell'edizione di quest'anno- East End Studios, Milano - "Nothing about us, without us, is for us: contratto 2023" (Nulla che riguarda noi, senza di noi, è per noi) è il titolo dell'evento, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani). Tra i temi, nuovo CCNL delle banche, tassi d’interesse, IA, previdenza complementare, occupazione per i giovani e riscossione fiscale- L'edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le collezioni Autunno/Inverno 2024-2025- Namur, Belgio - La Presidenza belga ospita il suo primo importante evento nel campo dell'occupazione e e degli affari sociali. Questo incontro informale del Consiglio riunisce i ministri degli Stati membri dell'UE, i rappresentanti del Parlamento europeo e i ministri dei Paesi dell'EFTA- Madrid - Forum unico in Spagna in cui i maggiori investitori internazionali possono conoscere la situazione attuale delle principali società quotate spagnole. SID riunisce aziende dei settori più importanti dell'economia spagnola, come banche, aziende tecnologiche, energia, sicurezza, infrastrutture e turismo. Interviene Luis de Guindos, Vicepresidente della BCE- Bollettino economico- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Turismo internazionale dell'Italia- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group10:00 -- Incontro stampa di inizio anno dell’ESA con il Direttore Generale Josef Aschbacher presso il quartier generale dell’ESA a Parigi, per guardare avanti al 202411:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana Nov. - Dic. 202311:00 -- Parigi - L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) pubblica il rapporto annuale sul mercato delle energie rinnovabili, con previsioni di sviluppo fino al 2028, possibili barriere da abbattere e vie per velocizzarne la crescita14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, svolge il seguito dell'audizione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulle materie di competenza del Comitato19:00 -- Incontro tra Governo e organizzazioni sindacali convocate dall’esecutivo a Palazzo Chigi, per fare il punto sulla situazione di Acciaierie d'Italia (ex Ilva)- Asta medio-lungo